Радев отсече: Случаят "Петрохан" е политическо сътресение

Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си, заяви в позиция президентът в периода 2017-2026 г. Румен Радев.
Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата, допълва Радев и изрази съболезнования към семействата и близките на жертвите.
Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор.
Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:
- прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;
- легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;
- самоуправството със земи и природни ресурси;
- натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;
- безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали
