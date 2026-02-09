Радев отсече: Случаят "Петрохан" е политическо сътресение

Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си, заяви в позиция президентът в периода 2017-2026 г. Румен Радев.

Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата, допълва Радев и изрази съболезнования към семействата и близките на жертвите.

Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор. Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития: - прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган; - легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила; - самоуправството със земи и природни ресурси; - натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника; - безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com