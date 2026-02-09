Разкриха последните думи на мъжете от Петрохан

Полицията и прокуратурата разкриха нови подробности по жестокия случай "Петрохан" по време на брифинг за хода на разследването.

Следствените органи пуснаха записи от последните часове на тримата мъже, намерени убити в хижа край прохода „Петрохан” преди седмица - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

На кадрите се чува как те се сбогуват един с друг с думите „За мен беше чест”:

"Тръгваме ли", пита единия. "Няма да останат".

"За мен беше чест".

"То и за мен, за мен беше.. истинска чест."

"Ще се видим във.... по по-хубав начин."

Накрая на записа се чува как мъжете си благодарят за всичко.

„В района на хижата е имало външен периметър на камери. От една от тях са записите, на които се вижда хронологията на събития. Кадрите от камерите в самата хижа са унищожени от пожара", заяви Ангел Папалезов, началник на отдел „Криминална полиция” към Национална полиция.

„В 10:08 часа на 01.02, неделя, се виждат три от лицата. С червеното яке е ръководителят на сдружението, а този останал в страни е непълнолетното лице, което вчера намерихме в района на Враца. Има и 6 лице, което липсва на кадрите, но то също е пребивавало в района на хижата”, обясни Папалезов. „Виждаме как ръководителят на сдружението си взима сбогом с трите лица, които на следващия ден са намерени мъртви. В дясно се вижда кемпера, с който напускат района на „Петрохан”, каза Папалезов.

Втори запис е от 16:00 часа същия ден показва тримата, които по-късно са намерени мъртви. Именно и на този запис се чува репликата: „За мен беше чест”. На кого е репликата обаче, властите не казаха. „На кадрите коментират тяхното потегляне, което е неизвестно към онзи момент”, обясни още Папалезов.

„В 20:44 часа в близост до автомобила от мазето на хижата започват да излизат пламъци и пушек, а трите лица започват да опожаряват хижата, която са обитавали няколко години”, обясни Папалезов.

Старши комисар Георги Иванов, директор на регионалната дирекция на пожарната, обясни, че пожарът е възникнал вечерта на 1 февруари, като е запален умишлено.

Старши комисар Георги Иванов, директор на регионалната дирекция на пожарната, обясни, че пожарът е възникнал вечерта на 1 февруари, като е запален умишлено. „Допълнително е усилен с разпиляване на пелети за огрев, напоени с леснозапалими течности, както и с купчини с хартия и книги”, каза Иванов. Няма следи от къси съединения, неизправност в отоплителни уреди, нито в газовите инсталации в хижата. Пожарът е изгасен в 02:30 часа на 3 февруари.

Както за мъжете, намерени мъртви край хижа „Петрохан”, така и за тези, намерени на връх Околчица, основните версии, по които разследващите работят, са убийство с последвало самоубийство или самоубийство. Не са установени повече лица по случая за момента, каза Наталия Николова, зам.-ръководител на Апелативна прокуратура София.

