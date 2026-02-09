Зловещи подробности за смъртта на 15-годишното момче край Околчица. Версиите

Продължават разкритията по случаите "Петрохан" и "Околчица".

15-годишното момче и 22-годишният мъж, намерени в кемпера край връх Околчица, са с наранявания в областта на главата, каза на брифинг Наталия Николова, зам.-апелативен прокурор на София. Другото намерено тяло е на мъж на 51 години, потвърди тя.

15-годишното момче е било клекнало и със сплетени пръсти на двете ръце. Аутопсията на 51-годишния мъж се извършва в момента и не може да бъде дадена повече информация.

Категорично е установено, че няма следи от борба и травми, различни от огнестрелните рани.

Основните версии на властите към момента на базата на изготвените експертизи - както за Петрохан, така и за връх Околчица, са убийство с последващо самоубийство или самоубийство.

Трети лица, различни от тези, които са пребивавали в хижата, за момента не са установени.

Все още съдебно-медицинската експертиза установява кога са починали. Властите направиха уточнението, че става въпрос за високопланински места, където температурата не е скачала над нулата.

Кемперът, която е намерен, не е в работещо състояние. Телефоните им са били изключени. Няма данни да има външна намеса върху превозното средство. Вътре са открити един револвер и един пистолет.

Намерените оръжия и при хижата, и в кемпера са с издадени разрешителни на лицата, които са намерени. Извършва се проверка назад в годините кога и какви оръжия са издавани. Три от шестте лица имат издадени разрешителни.

