МО с лоша новина за телата на екипажа на потъналия кораб
Завърши работата на специалистите от Военноморските сили по обследване на плавателния съд
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Завърши работата на специалистите от Военноморските сили по обследване на плавателния съд
Трети лица, различни от тези, които са пребивавали в хижата, за момента не са установени
Има лица, които се издирват, свързани с неправителствена организация,
Двама от загиналите са с чуждо гражданство
Плавателният съд потъна крй бреговете на италианския остров
Повечето изследвания на оценката на тялото досега са били насочени към млади бели западни жени
Мрежата от тунели е служила за команден център на палестинското ислямистко движение "Хамас"
Спасителите не могат да свалят телата на загиналите
Телата вероятно са били съхранявани в продължение на няколко години
Георги Енев заяви, че няма да се укрива, че иска да се грижи за майка си
Текат следствени действия. Проверява се дали няма още заровени тела
Може да се наложи генетично изследване, за да се идентифицира самоличността на повечето от тях
Спасителната операция в черно море продължава
Според представители на властите телата са дошли от съседния щат и са на хора, починали от COVID-19
Предполагаемият извършител е вкаран в болница
Според зам. главния прокурор Иван Гешев мотивите за убийството са користни
Първоначално са смъртоносно простреляни в главата, а след това - разчленени и изхвърлени
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