Големи промени с тротинетките в страната. Нови забрани

Миналата седмица бяха приети промени в Закона за движение по пътищата относно управлението на тротинетки.



До 1 юли собствениците им трябва да ги запишат в общината.



След множеството инциденти в последните години, вече са факт нови правни норми, посочват от „Ние, потребителите“.



Промените въвеждат забрана за:



управление от лица под 16 години



развиване на скорост над 25 km/h



употреба в тъмната част на денонощието



управление без ръце на кормилото или на едно колело, извършване на скокове, превозване на други лица, теглене или тласкане на предмети, които пречат на управлението или създават опасност за другите участници в движението



движение успоредно, в непосредствена близост до друго превозно средство или да се държи за него



използване на мобилен телефон (изключение hands free)



водене на животни



движение по пешеходни зони, по пътища и улици с максимално разрешената скорост до 50 km/h (изключение са улиците с велоалеи), в зони с пътен знак В9 - "Забранено е влизането на велосипеди" и по улици с пътен знак Г13 - "Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии"



паркиране на превозното средство в паркове, градини, площади, детски и спортни площадки, зелени площи, площи, предназначени само за пешеходци, тротоари, както и на входовете към метростанции или сгради, спирки на наземния транспорт, пътеки за преминаване и пред рампи за достъп на хора с увреждания, освен на определените за това места.

Въведено е задължение тротинетките да бъдат регистрирани, като се представят техническа спецификация и документ за придобиването им.



С наредба на общинския съвет могат да бъдат определени по-ниски от максимално допустимата по закон скорост от 25 km/h, допълнителни ограничения за използването им, редът за определяне на задължителните зони за паркирането им, както и условия и ред за регистрацията, предоставянето и ползването им.

