Внимание на Симеоновден: Това не бива да излиза от дома ви
На 1 септември започва църковната година, а народният календар свързва деня с първата бразда, берекета и благополучието на дома
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На 1 септември започва църковната година, а народният календар свързва деня с първата бразда, берекета и благополучието на дома
Църквата почита и свети Киприан
На 28 август не се препоръчват сватби и семейни спорове, а медът, взет в дома, се смята за особено благословен
На този ден православните християни почитат двама духовници, оставили ярка следа в историята на вярата
Направеното добро ще ви спаси от извършените грешки
"Ето съкровищата на Църквата", заявил той пред императора
Южните ни съседи засилват мерките по тяхното море
Архангел Гавриил е един от седемте велики архангели и е смятан за Божи вестител
Според народните вярвания, не се тръгва на дълъг път
Не се отказва помощ
Днес в православния календар се почита свети мъченик Евсевий, епископ на Самосата.Свети Евсевий е бил видна личност от IV век и епископ на Самосата (Е...
Облечете се в цветовете на Слънцето
Днес е денят на свети Тихон Чудотворец
Не разкривайте тайните си
Не извеждайте домашните любимци много-много
Смята се, че южният вятър предвещава горещи летни месеци
Народните поличби съветват да не сключвате сделки
Не давайте пари назаем
Планинските спасители призоваха всички туристи да подхождат с повишено внимание
Молят го за здрав брак