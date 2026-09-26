Изгрява Жълтата Луна. Два мита и 3 големи забрани

Ако съботната сутрин ви носи чувството, че светът е малко по-интензивен, емоциите ви преливат, а кафето сякаш има нужда от двойна доза захар, не обвинявайте будилника. Виновникът е високо в небето.

Днес сме в плен на мощното пълнолуние, което този път изгрява под огнения знак на Овен.

Астролозите го наричат „Жътварска луна“ (Harvest Moon), тъй като е най-близкото пълнолуние до есенното равноденствие.

В миналото неговата ярка светлина е помагала на земеделците да довършат прибирането на реколтата до късно през нощта.

Вечните митове за тази Луна

Мит №1: Превръщаме се във върколаци (или просто откачаме). Векове наред лекари и философи, включително Аристотел са вярвали, че тъй като човешкият мозък съдържа много вода, Луната му влияе чрез приливи и отливи, докарвайки ни лудост, когато е най-пълна.

Съвременната наука обаче категорично доказа чрез десетки изследвания на полицейски хроники и болнични картони - няма статистически скок в престъпленията или приетите в спешното по пълнолуние.

Оказва се, че всичко е т.нар. психологическо потвърждение – забелязваме хаоса, само когато знаем, че Луната е пълна.

Мит №2: Домашните любимци полудяват. Статистиката показва лек ръст на посещенията при ветеринар по пълнолуние. Причината не е мистична - просто нощта е по-ярка, хората стоят по-дълго навън с кучетата си и има повече предпоставки за лудории в парка.

Какво ДА правим днес

Пълнолунието в Овен е момент на кулминация и завършек. Овенът ни дава смелост, но и изисква да погледнем себе си

Кажете „Не“ на чуждите маски

Това пълнолуние е перфектният момент да поставите граници. Ако дълго време сте угаждали на другите, което е заради влиянието на слънцето в Везни, днес Овенът ви казва: „Ти си главният герой в твоя живот. Погрижи се за себе си!“

Според старите традиции, днес е идеален ден да почистите дома си, да изперете спалното бельо или да оставите любимите си кристали на перваза, за да се заредят от лунната светлина

Намалете емоциите си

Тъй като Луната прави аспекти с ретроградни планети, стари спомени и недоразумения може да изплуват. Вместо да ги потискате, запишете ги на лист и ги „пуснете“ да си отидат.

Какво да НЕ правим днес

Пазете фитила далеч от огъня

Енергията днес е експлозивна. За да не превърнете съботата в бойно поле, не влизайте в импулсивни спорове:

Ако партньорът ви е забравил да купи хляб, бройте до 10, преди да започнете Трета световна.

Не започвайте диета или тежък детокс

Тялото ни в момента задържа течности и енергия. Пълнолунието е време за засищане и празнуване, а не за лишения. Хапнете нещо топло и заземяващо.

Не бързайте с крайните решения

Овенът ни кара да искаме всичко „тук и сега“. Но астролозите съветват – изчакайте два-три дни, преди да подпишете важен договор или да кажете край на дългогодишна връзка.

Така че, насладете се на съботата, направете си дълга разходка, а довечера погледнете към небето. Жътварската луна е красива – стига да не позволяваме на вътрешния ни огън да изгори почивния ден!