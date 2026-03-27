Кацането на човек на Луната ще се случи преди 2030 г. Това заяви президентът на SpaceX Гуин Шотуел в интервю за списание Time.

Според нея роботизирани системи ще участват в създаването на производствена инфраструктура на сателита на Земята.

"Мисля, че хора ще кацнат на повърхността на Луната преди 2030 г." каза тя.

Компанията на Илон Мъск е основен партньор на НАСА и разработва кораба Starship HLS за мисиите през 2028 г..

Според програмата „Артемида“ (Artemis) на НАСА завръщането на американски астронавти на лунната повърхност е насрочено за началото на 2028 г. Това ще е първото кацане на хора на Луната след историческото кацане на Аполо 11 през 1969 година.

За края на 2028 г. е планирано второ кацане на повърхността, а до края на десетилетието се очаква да бъдат поставени основите на постоянен лунен лагер.

Китайската космическа агенция (CMSA) също вече потвърди плановете си да изпрати двама на Луната преди 2030 г., като ще използва новия кораб „Mengzhou“ и лунния модул „Lanyue“.

Русия обяви, че има амбиции за пилотирано кацане около 2030–2031 г. Руснаците продължават да се съмняват в мисията на Аполо и обявиха целта на сегашната си подготовка така: Американците обявиха, че са кацнали на Луната, ние ще отидем там да проверим.

Япония също проучва възможности за изпращане на астронавт до края на десетилетието.

Въпреки че датите често се изместват поради технически предизвикателства и бюджетни фактори, международната конкуренция (често наричана „новата лунна надпревара“) прави кацането на Луната преди 2030 г. приоритетна цел за цялата планета.

