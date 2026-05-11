Весела Бабинова призна за Зомбори и "Капките"

"Тази година само ще подпишем с Влади в тесен семеен кръг. Заради "Капките" нямаше как да бъде по-голямото събитие, защото нямаме време да се занимаваме с организацията. Следващата година ще бъде голямото парти".

Това разкри Весела Бабинова в ефира на Нова тв. Актрисата и участничка в "Като две капки вода" се изповяда в "На кафе" и разкри, че участието й в шоуто за имитации е попречило на плануваната голяма сватба през 2026 година и заради това тя се мести за следващата.

"В началото бях като теле в железница. Когато си тук няма нищо общо. Трябва да запазиш концентрация, самообладие, да си уравновесиш дъха", сподели още Весела и разкри, че качвайк исе в асансьора е забравила текста на песента на Таркан, когото имитира по-рано.

Най-големият житейски урок, с когото Бабинова си тръгва от "Капките" е, че не бива човек да се осланя на собствените си високи очаквания и не трябва да се отдава на деструктивни мисли.

"Всички участници се уважаваме и си помагаме, това не е само за пред камерите", посочи още актрисата.

