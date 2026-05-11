Светът затаи дъх! Първи подробности за Бони Тейлър

74-годишната Бони Тейлър е била реанимирана след сърдечен арест, докато лекарите са се опитвали да я изведат от медикаментозна кома в болница в португалския регион Алгарве, съобщават местни медии.

Според информация на португалския вестник Correio da Manha певицата е била приета по спешност след усложнения от спукан апендикс и перфорирано черво, довели до тежка инфекция, предава "ДарикНюз".

След животоспасяваща операция здравословното ѝ състояние се е влошило, а лекарите са решили да я поставят в индуцирана кома, за да подпомогнат възстановяването ѝ. По време на опит да бъде изведена от комата тя е получила сърдечен арест и се е наложила реанимация.

Бони Тейлър остава в интензивното отделение на болницата във Фаро, където медиците продължават борбата с инфекцията.

Близък приятел на певицата, Либерто Меалха, заяви, че лекарите са „предпазливо оптимистични“ и вярват, че тя може да се възстанови напълно.

По думите му изпълнителката на хита „Total Eclipse of the Heart“ първоначално се е почувствала зле по време на концерт в Лондон, но изследванията тогава не са показали сериозен проблем. След пристигането си в Алгарве обаче тя започнала да изпитва силни болки в корема и била откарана по спешност в болница.

Представителите на певицата засега не са коментирали информацията за сърдечния арест, но потвърдиха, че тя е претърпяла спешна операция и се намира под лекарско наблюдение.

Фенове на Бони Тейлър от цял свят изразиха подкрепата си в социалните мрежи и ѝ пожелаха бързо възстановяване.

