Мери, родена с пълна глухота, свири на пиано и има 30 награди

Мери е дете, което е превърнало тишината в музика.

Въпреки пълната глухота по рождение, тя днес интерпретира света чрез клавишите, доказвайки, че духът е по-силен от физическите ограничения.

За Мери пианото не е хоби, а нейната естествена рехабилитация, разказа bTV.

Тя е единственият български участник досега на световния форум за имплантирани музиканти „Beats of Cochlea“ във Варшава (2024) и е носител на над 30 международни отличия, представяла е страната ни във Франция, Латвия, Бахрейн, САЩ, Финландия, и др.

Благодарение на кохлеарните си импланти, тя не просто „чува“ света – тя го интерпретира през клавишите на пианото с дълбочина, която надхвърля биологичните ограничения. На 17 май Мери и нейните учители по пиано ви канят на „Музиката отвъд тишината“ – благотворителен концерт и образователна дискусия.

Целта на събитието е да бъдат събрани средства, за да може Мери да продължи своето музикално образование и стипендия и през следващата година. Събитието ще съчетае образователна дискусия с участието на специалисти и благотворителен концерт, който ще покаже силата на музиката отвъд границите на тишината.

