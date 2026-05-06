Сравниха Дара с вещица - ето коя

Дара направи сериозни промени в песента си Bangaranga по време на първата си репетиция за Евровизия във Виена и предизвика вълна от реакции сред феновете на конкурса.

Според сайта Eurovisionfun изпълнителката е обновила най-вече финалната част на песента, а цялостната концепция на шоуто проследява прехода „от хаос и тъмнина към светлина“, пише "Блиц".

Изданието дори сравнява Дара с добрата вещица от Магьосникът от Оз и отбелязва, че България дава „изключително силен старт“ на втория полуфинал на 14 май.

По време на изпълнението на сцената се появяват кукери – традиционни български персонажи, символизиращи прогонването на злото и тъмната енергия.

„Вещерска постановка и Дара в черно и розово – това изглежда като истински зрелищен старт на полуфинал 2“, пише Eurovisionfun.

За сценичната си визия певицата е заложила на контрастна комбинация от черно и розово. Тя излиза на сцената с черна пола, широк колан и ботуши над коляното, комбинирани с къс розов топ и дълги розови ръкавици.

„Дара е героинята, която извършва ритуала“, отбелязва изданието, описвайки сценичното ѝ присъствие като мистично и магнетично.

С напредването на песента атмосферата постепенно става все по-интензивна, а Дара повежда танцьорите си в експлозивно шоу, което символизира победата над тъмнината.

Българската делегация е пресъздала цял „дом“ върху сцената на Wiener Stadthalle, вдъхновен от стилистиката на „Магьосникът от Оз“.

Финалната част на Bangaranga, която вече е музикално преработена, завършва с мащабна визуална кулминация и ефектно „прогонване на мрака“, което според феновете може да се превърне в едно от най-запомнящите се изпълнения на тазгодишната „Евровизия“.





