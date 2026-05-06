Наше райско градче прави нещо уникално на Гергьовден

Навръх Гергьовден жителите на Добринище пресъздават вековен обичай с носии, ритуали и гадания за бъдещето.

Празникът започва още призори с търкаляне в росата и завършва с общо хоро на мегдана, разказа БНТ.

Четири са махалите, които се събират, разбира се всяка по своему, с най-хубавите носии, с хубавите песни и запяват за Св. Георги, който е тръгнал вече с коня - такава е традицията, за да се види дали са изорани нивите.

Част от ритуала включва и закачлив обичай, свързан с момите и ергените, които крадат китките.

Сутринта на 6 май започва с подготовка и символични действия за здраве и късмет.

Грозданка, местна жителка, разказа и как протича ритуалът: „Първо момите овалват червено яйце около лицето си. Сресват косите си. И оглеждат се, прекръстват се на изгрев слънце. И почват ваденето на китките под съпровода на песента „Ой, любави свети Георги“.“

Самото вадене на китките е съпроводено с гадание за бъдещето.

„Всяка жена, мома, баба, всички засичат на коя сричка се изважда китката. И на която сричка се падне, по това гадаят за годината.“

За да разпознаят своите китки, участниците използват различни знаци.

