Спектакълът в Бургас! Три топ атракции

Крепостта Крепост Русокастро, Куполната гробница в Поморие и Археологически резерват Деултум бяха отличени с награди в категория „Атракции“ по време на церемонията на кампанията „Чудесата на България“.

Уникалният спектакъл-церемония „България – страна на чудесата. Дух и вяра“ се проведе в Културен дом НХК в Бургас и бе организиран от Общество „Културно наследство“ – българския представител на най-голямата европейска организация за опазване на културното наследство Europa Nostra, с подкрепата на Община Бургас.

Наградите бяха връчени от заместник-кмета по култура на Бургас Диана Саватева.

Сред отличените са кметът на Поморие Иван Алексиев, кметът на Камено Жельо Вардунски, както и директорът на Общинския исторически музей в Средец Красимира Костова и директорът на археологическия резерват „Деултум“.

Диана Саватева подчерта значението на подобни инициативи и заяви, че очаква те да се разширяват във всички общини, тъй като всяка от тях има потенциал да развива и представя своето културно наследство.

