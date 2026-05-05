Спектакълът в Бургас! Павлин Петров: България е чудото на света

България е чудото на света . Това заяви служебният зам.-министър на туризма Павлин Петров, връчвайки големите награди Бранд Южно Черноморие на кметовете на Бургас Димитър Николов и на Приморско Иван Гайков. Тържественият момент бе кулминацията на уникалния спекталък-церемония "България - страна на Чудесата. Дух и вяра, който бе организаиран в Бургас от Общество Културно наследство - българският представител на най-голямата европейска организация за опазването на културното наследство Европа Ностра. Грандиозното събитие се състоя с подрепата на Община Бургас в залата на Културен дом НХК.

България е страна на Чудесата със своя климат, своята история и деца. Тя има своите планини, минерални води, тя има Черно море и своите прекрасни хора, каза още зам.-министърът на туризма.

Заедно с него специален гост на спектакъла бе Амелия Гешева, съветник на министъра на туризма Ирена Георгиева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com