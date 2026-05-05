Спектакълът за Чудесата! Дъжд от награди за Поморие

Дъжд от награди спечели Поморие по време на уникалния спекталъл-церемония "България страна на Чудесата - дух и вяра", който бе организиран в Бургас от Общество Културно наследство - българският представител на най-голямата европейска фондация на опазването на културното наследство Европа Ностра. Грандиозното събитие бе осъществено с подкрепата на Община Бургас.

Голямата награда в категория Културно-исторически атракции бе присъдена на кмета на Поморие Иван Алексиев за единствената по рода си в света куполна гробница. Отличието връчи зам.-кметът на Бургас по култура и вероиизповедание Диана Саватева.

Поморие грабна голямата награда и в категроя Музей на годината - за единствения по рода си у нас Музей на солта у нас.

Третата награда във витрината на морската перла бе в категория Пазител на традициите. Тя отиде при лазарките от поморийското село Еркеч.

Хеттрикът за Поморие дойде в навечерието на празника на града 6 май, когато в морската пела пристигат мощите на закрилника на поморийци Свети Георги Победеносец.

Това е признание за развиетието на Поморие. Чудесата на България трябва да бъдат показвани, защото те са наша визитка пред света, каза развълнуваният кмет Иван Алекиев.

Благодаря на Община Бургас, тя е пример как една голяма община подпомага растежа и развитето на по-малките населени места в областта, допълни той.

Общините от Бургаска област са пример с общото си решение всички до една да работят заедно за кандидатурата на Бургас като европейска столица на културата през 2032 г.

