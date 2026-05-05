Спектакълът за Чудесата! Приморско - новата перла в Бранд Южно Черноморие

Разкошният морски курорт Приморско е новата перла в Бранд Южно Черноморие. Голямото отличие за развитието на китното морско градче получи кметът Иван Гайков по време на уникалния спекталък-церемония "България - страна на Чудесата. Дух и вяра, който бе организаиран в Бургас от Общество Културно наследство - българският представител на най-голямата европейска организация за опазването на културното наследство Европа Ностра. Грандиозното събитие се състоя с подрепата на Община Бургас в залата на Културен дом НХК.

Чудесата на България са пример за национално обединение и гордост. Те ни карат да бъдем по-добри и да работим още по-сърцато за развието на нашите градове, каза в словото си Гайков.

Той заяви, че се вдъхновява от активността и работата на кмета на Бургас Димитър Николов и допълни, че Приморско ще работи за утвърждаването на Бранд Южно Черноморие и достойното представяне на Бургас и бургаска област като европейска столицата на културата през 2032 г.

