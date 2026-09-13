Внимание, шофьори: Колоездачната обиколка затваря пътища в 6 области
От 29 август до 2 септември движението по десетки участъци ще бъде временно ограничавано
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От 29 август до 2 септември движението по десетки участъци ще бъде временно ограничавано
Шофьор от Русе паркирал автомобила си в защитените дюни край северния плаж на Китен
Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) действаха по три сигнала
След всеки концерт, когато се прибере уморен в хотела, си казва: „Да, успях и днес"
Ураганен вятър откъсва покриви, наводнения заляха улици, поразен е културния символ във Варна
Публикацията е на фона на многобройните коментариза високите цени по българското Черноморие
Пристигнал от Чехия на 23 юни
Голямото отличие за развитието на китното морско градче получи кметът Иван Гайков
Започва реализирането на един от най-мащабните инфраструктурни проекти по Южното Черноморие
Две много важни инвестиции прави градчето
Епицентърът е на 56 км от Истанбул
Това лято курортният град получи титлата “европейската Копакабана” от известния сайт “Travel Off Path”
Как са реагирали от Спешна помощ
Още по-шокиращо е какво се случва на излизане от плажната ивица
Смъртта е настъпила вследствие на задушаване
По случая е образувано досъдебно производство
Преди няколко месеца бившият МВР-министър лично разреши проблем, тормозещ Приморско повече от 20 години
Охранител е съобщил, че не е видял никого в близост
30% увеличение, за първи път от десетилетие
Какво се случва в Приморско