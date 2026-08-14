Нов дрон на морето ни! Райски град изтръпна

Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) действаха по три сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието.

Специалисти от състава на Военноморска база – Бургас обследваха дрон, изхвърлен от морето, открит плажа в Приморско. Безпилотният летателен апарат е класифициран като разузнавателен. Военнослужещи действаха и по сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец.

Експерти от Военноморска база –Варна провериха и дрейфащ обект, открит на 50 метра от брега, в близост до добричното село Тюленово. Обектът се оказал стартови двигател, съобщиха от Министерството на отбраната на сайта си.

С цел осигуряване безопасността на корабоплаването и туризма, специализираните екипи от ВМС са транспортирали обектите към Военноморските бази във Варна и Бургас, при стриктно спазване на мерките за безопасност.