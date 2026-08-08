Военният министър Стоянов с важни разкрития след взрива на дрона

България е засилила наблюдението и охраната на въздушното си пространство още от 31 юли заради поредицата от инциденти с дронове в Румъния. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Съвета по сигурността, свикано след днешния тревожен случай край българо-румънската граница.

По думите му към традиционната охрана са добавени зенитно-ракетни комплекси, вертолети "Кугър", самолети Су-25 и допълнителни радиолокационни станции. Дежурствата продължават.

Изявлението на Стоянов дойде малко след като премиерът Румен Радев съобщи, че в 8:10 часа тази сутрин дрон е навлязъл от посока Румъния и се е взривил на около 100 метра навътре в българска територия. При инцидента няма пострадали и поражения по инфраструктурата, а експерти установяват какъв е безпилотният апарат.

"До 31 юли въздушното ни пространство се охраняваше по традиционната схема със самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетните комплекси", заяви Стоянов.

По думите му ситуацията се е променила след поредицата от случаи с дронове в Румъния.

"От 9:00 часа на 31 юли, в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от Военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението върху въздушното пространство, както и охраната чрез разполагането на допълнителни сили и средства", обясни министърът.

Към системата за охрана са включени допълнителни зенитно-ракетни комплекси, вертолети "Кугър" и щурмови самолети Су-25. Разположени са и допълнителни радиолокационни станции на радарните постове.

Уверението на военното ведомство идва на фона на въпроса как днешният дрон е достигнал до българската територия, след като според премиера машината не е била засечена предварително нито в румънското, нито в българското въздушно пространство.

Стоянов подчерта, че засилените дежурства не са прекратявани и охраната на българското небе продължава при повишено внимание.