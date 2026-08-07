Министър Ефремова хвърли бомба. И с право иска милиони за най-бедните

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова се обяви против планираната минимална работна заплата от 620,20 евро (1213 лв.) за 2027 г., настоявайки за по-сериозно увеличение и по-високи обезщетения за майчинство. По време на парламентарната социална комисия Ефремова обеща ревизия на системата за инвалидни пенсии поради проблеми с ТЕЛК и ангажимент за справяне със забавените плащания към личните асистенти.

Дискусиите

Попитана дали на 1 януари 2027 година минималната работна заплата ще е 620,20 евро, тя отговори: "Вярвам, че няма да е 620,20 евро. Най-важното е да имаме добър диалог със социалните партньори, да седнем на масата и да намерим правилното решение. Ние дискутираме темата повече от 2 години, дори бих казала 3 години. Всичко, което можеше да бъде обсъдено, е обсъдено, оттук насетне дойде моментът да разсечем възела и да намерим най-правилния начин, по който тя да може да бъде договорена".

От думите ѝ стана ясно, че формулата за изчисление на МРЗ се дискутира и в момента със социалните партньори.

"Тя трябва да отчете икономически и социални параметри, трябва да отчете и покупателната способност на населението, и инфлацията, възможностите и растежът на средните доходи също са важни. Има много критерии, които биха могли да се използват, много е важно да използваме националната статистика като официални данни - това е най-правилният начин да стъпим на доказани данни и оттам насетне разговорът да бъде по кои точно критерии да бъдат използвани", добави министър Ефремова в ефира на Bulgaria On Air.

Основните параметри

"За да бъде подготвен бюджетът, трябва да са ясни всички основни параметри. Минималната работна заплата е точно такъв параметър и има влияние в много сектори. И за да може да бъде подготвен бюджетът, ние трябва да знаем размера ѝ. Колкото се може по-рано, толкова по-добре. В средата на септември месец е важно да имаме решение. Отправили сме покани за разговори. През следващата седмица предстои първата такава среща, няма как да бъде само една, най-вероятно ще са поредица от срещи. Вече имаме подкрепата и от страна на Министерството на финансите. Много е важно в тези разговори да има партньорство между държава, синдикати и работодатели", коментира още тя.

Работодатели и синдикати

Министър Ефремова е категорична, че се търси баланс на интересите.

"В момента съществуващата формула за изчисление на минималната работна заплата, която действа и към тази година, не е в унисон с това, което разпорежда Директивата за минимални работни заплати. По сектори тя може да се определи и в момента, когато имаме добър диалог между работодатели и синдикати. Това е най-добрият вариант и най-добрият тест за това какъв капацитет изграждаме съвместно", подчерта гостът.

Трудовият стаж

Междувременно се предлага от догодина 4-часовият работен ден да не се зачита като пълен трудов стаж.

"Голяма част от хората, които работят формално на непълно работно време, не знаеха, че всъщност това не е време, което им се признава за цял осигурителен стаж. Това беше един от първите мотиви, за да предложим такова изменение - да овластим хората да търсят справедливост. И не става въпрос някой да отнема права на реално работещите на 4 часа. Промяната в договора за 4 часа има една основна функция и заради това е заложен в Закона за държавния бюджет - изсветляване на икономиката", категорична е Наталия Ефремова.

Пенсиите

"Тази година предложението в държавното обществено осигуряване беше да остане таванът на пенсиите, но трябва да се има предвид, че до този таван достигат много малко хора. От тази гледна точка това, което ние предвиждаме, е, че през следващата година да имаме движение нагоре, това ще бъде искането, което аз ще защитавам пред колегите си. 10 години тези прагове не се повишаваха, не се дискутираха. Който е изряден, дори няма да бъде засегнат", добави министърът.

"А ако не бяхме заварили това, което бяхме заварили като неразплатени разходи, ако не бяха правени някои счетоводни гимнастики с бюджета, сигурно би било възможно да има друг бюджет за тази година. Ние се съобразихме с изискването да имаме оптимални социални разходи. Официално тази седмица беше обявен стартът на новата бюджетна процедура. Това, което аз ще търся като баланс, е да няма противопоставяне на нито една от уязвимите групи - нито пенсионери, нито майки, нито младежи. Правим преглед на всички тези групи, за които ние имаме ангажименти, по отношение не само по отношение на повишаване на разходите, но и на повече ефективност на начина, по който се предоставят средствата", поясни Наталия Ефремова.