Минималната заплата към 673 евро, държавата вдига и помощите за семействата
Наталия Ефремова обяви цел към максималния размер, а през 2027 г. идва „Семеен пакет +“ с повече пари за майчинство, деца и раждане
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Наталия Ефремова обяви цел към максималния размер, а през 2027 г. идва „Семеен пакет +“ с повече пари за майчинство, деца и раждане
10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая, петима са с повдигнати обвинения
Тя скочи като орлица срещу ниските доходи
Тя превръща Симитли в столица на човечността с европейски пари
Наталия Ефремова увери, че инвалидни пенсии няма да се спират само по сигнал, и поиска ясно разграничение между трудов и осигурителен стаж
Най-уязвимите групи ще получават парите си навреме независимо от натрупаните дефицити в общественото осигуряване
Рекорден успях на "Избирам България", отчете социалният министър
Няма да допусна съкращения на първа линия, обеща социалният министър
Минималната пенсия ще бъде увеличена със 7,8 процента, а разходите и помощите ще бъдат прегледани за ефективност
Данъчната система трябва да бъде преосмислена, каза Димитър Манолов
Социалният министър с план за помощи и яснота по случая с децата в Ямбол
Изграждането на резидентните услуги е част от голям проект за закриване на старите домове до 2027 г.
Борислав Гуцанов съобщи увеличението
Бивш социален министър смята, че популистките решения затрудняват следващия бюджет
Не може някой да произвежда сирене за 5 лева, а то да се появява на щандовете в магазина и да се продава на клиента за 25 лева
Надзорният съвет на Националния осигурителен институт обсъжда проектобюджета за следващата година
Пострадалите от пожарите къщи в цялата страна са 65, като част от тях са необитаеми
Ще постигнем социален диалог, вярва Иванка Шалапатова
Социалният министър зарадва най-бедните
Това стана ясно от думите на социалния министър Георги Гьоков