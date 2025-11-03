Радост за майките! Голяма новина за парите им

Социалният министър Борислав Гуцанов зарадва майките с новини за увеличение на парите им.

"Надали има по-щастлив човек от мен, че има второ заседание на надзорния съвет на НОИ, тъй като от 3 години не бяха покачвани майчинските през втората година. След малко се надявам, че гласуването ще бъде такова - от 780 лева отиваме на 900 лева. Досега 50% се връщаха от средствата, ако майката отиде на работа през втората година, а сега се връщат 75%, с над 2/3 се увеличават средствата през втората година. С това помагаме на майките, стимулираме ги да се върнат към икономиката и заедно с това да си гледат децата", каза Гуцанов.

