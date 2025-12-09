Ключово гласуване за новия бюджет. Депутатите отсякоха

Бюджетната комисия в парламента прие на първо четене преработения вариант на Бюджет 2026. 12 депутати гласуваха "за", а осем бяха "против". Нямаше въздържали се.

Медицинските сестри ще бъдат подкрепени с пари от оперативната програма за развитие на човешките ресурси. Това обяви министърът на финансите Теменужка Петкова, която влезе в диалог с председателя на ПП и бивш финансов министър Асен Василев:

"Нямам спомен вие по време на вашето управление да сте направили нещо по тази тема", каза Петкова.

"Да, само 22% им вдигнахме заплатите 2022-ра година", отговори Василев.

"Виждам сметките. Ами, не знам, след като са недоволни, очевидно нищо не е направено", репликира Теменужка Петкова.

Зам.-председателят на ДПС-Ново начало Йордан Цонев обяви, че партията е внесла законопроект за нефтените продукти, който ще подобри приходната част на хазната:

"Ние сме внесли предложение да се оборудват цистерните с gps тракери и още две неща, които в този доклад ги има, за да можете тези 600 милиона евро да влязат в бюджета и да ги използвате по предназначение".

Междувременно проектозаконът за бюджета беше остро критикуван от опозицията.

Според Мартин Димитров от ДБ с текстовете се удря по средната класа и не се създават условия за икономически растеж:

"Нашата цел е да имаме отлична бизнес среда и висок растеж на икономиката. Ето това ни липсва. С такива нива на дългове значи, догодина тази власт ще взима средно по 53,5 милиона лв. на ден средно дълг, като го разделим на дните на годината. И това трябваше, за да не не стигне до там, трябваше да има едни по-сериозни мерки за оптимизиране на разходите".

Красимир Манов от МЕЧ попита къде са парите за "Лукойл":

"Това е единствената смислена инвестиция, която трябваше да направите - да си купим "Лукойл". И това, като част от мерките за увеличаване на приходите, минимум 5 милиарда щеше да ви донесе повече в хазната тази година. С уговорката, разбира се, да не го управлява Спецов, защото той, като стана директор, намали преработката от 20 000 тона на 10000 тона"

Критики имаше също от депутати от "Възраждане" и от "Величие".

