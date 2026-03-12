Борисов ги дръпна за ухото: Правителството да спре с обещанията

Вместо да се занимава с уволнения и назначения, правителството да спре да ни обещава бъдещи мерки за цените на горивата. Tова заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, публикувано във фейсбук профила му, видя БЛИЦ.

"За наше съжаление светът е в една изключително тежка война, на нашите граници - и в Украйна, и в Иран. Неминуемо войните водят до поскъпване на горивата, още повече когато е в Персийския залив. Истински се надявам, че тя ще приключи скоро, но отраженията вече се усещат. Затова се надявам правителството не да ни обяснява, че ще вземе мерки и да говори в бъдеще време, а да спре за ден-два с уволненията и назначаването на партийни секретари за областни управители, което си е чисто купуване на гласове, но да вземе мерки срещу спекулата.

Сега има нов директор на НАП, КЗК да се задейства още по-усърдно и да се предложи на държавата план, който да одобрим в палрамента. Така, че таван на горивата със сигурност не е мярка, но спекулата може да се пребори, ако правителството се задейства, ако се вкара МВР със неговите икономически звена. Да се види на колко е внесено горивото, на колко се продава, какви ще са доставните цени.

Кои сектори биха пострадали. Надали всичко може да се компенсира, което ще изгубим при една продължителна война. Да се стягат, да работят и ще имат нашата подкрепа, ако мерките са правилни", твърди Борисов.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com