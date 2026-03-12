За Гърция е дълг да защити България

За Гърция беше дълг да се отзове на молбата на България да я подкрепим да посрещне заплахите, пред които е изправена вследствие на войната в Иран, каза министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас пред журналисти. Той е на посещение в България. Дендиас и служебният министър на отбраната Атанас Запрянов направиха съвместно изявление след срещата им.

От миналата седмица в Северна Гърция е разположена гръцка система за противовъздушна отбрана „Пейтриът", която осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 подсилват защитата на въздушното пространство на България. Гърция оказа помощ на България, след като страната ни поиска усилване на системата за противоракетната отбрана заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март.

Тази сутрин от Министерството на отбраната съобщиха, че ще се проведат съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили (ВВС) на двете страни във въздушното пространство на България.

