САЩ с нов план за Иран. Удари

Цените на петрола скочиха до най-високото си ниво от 2022 г. насам, след като се появи съобщение, че американските военни ще информират президента Доналд Тръмп за нови планове за потенциални действия във войната с Иран, съобщава BBC.

Цената на суровия петрол Brent се повиши с почти 7% до над 126 долара (94 британски лири) за барел в един момент, преди да спадне отново.

Централното командване на САЩ е подготвило план за вълна от „кратки и мощни“ удари срещу Иран, за да се опита да прекъсне безизходицата в преговорите с Техеран, съобщи новинарският сайт Axios.

Цените на енергията се покачват тази седмица, тъй като мирните преговори изглежда са в застой, а ключовият воден път през Ормузкия проток все още е ефективно затворен.

Около 20% от световния петрол и втечнен природен газ (ВПГ) обикновено преминават през пролива, а конфликтът доведе до рязко покачване на световните цени на енергията.

Суровият петрол е ключова съставка в бензина и дизела, а скокът в цените след началото на войната в Иран е повишил цените на бензиностанциите.

В Обединеното кралство бензинът в момента струва средно 157 пенса за литър, според автомобилната група RAC, което е с 24 пенса по-високо, отколкото преди началото на войната. Дизелът е на 188,5 пенса за литър, което е с 46 пенса повече в сравнение с цената му преди войната.

Ръководителят на отдела по политиката в RAC Саймън Уилямс заяви, че макар цената на бензина на бензиностанциите да е паднала, „нашият анализ на цените на едро показва, че бензинът сега е по-скъп за търговците на дребно, отколкото по всяко време от началото на войната“.

„Въпреки това, дизелът, който е поевтинял с 3 пенса за литър, в момента е доста под най-високата си цена на едро от началото на конфликта, така че би трябвало да падне още.“

Но потенциалното въздействие е по-широко от просто цените на бензина и дизела. Правителството на Обединеното кралство предупреди, че хората може да се сблъскат с по-високи цени на енергията, храните и самолетните билети в резултат на войната.

Някои авиокомпании вече започнаха да повишават цените на билетите или да намаляват полетите. Цените на торовете също започнаха да се увеличават, което би могло да има домино ефект върху цените на храните.

