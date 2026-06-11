Тръмп отмени ударите срещу Иран за тази вечер

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е отменил планираните за тази вечер удари срещу Иран, като заяви, че всички основни точки по евентуално споразумение са били одобрени от участващите страни, съобщава BBC.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп написа, че „финалните точки, както като концепция, така и в големи подробности, са одобрени от всички замесени страни“.

Засега обаче няма официална реакция от Иран или от останалите държави, за които американският президент твърди, че са част от договореността.

В същото време Тръмп подчерта, че военноморската блокада на САЩ срещу иранските пристанища в Ормузкия проток остава в сила.

Какво представлява блокадата?

Тя е част от американска операция, чиято цел е да ограничи възможността на Техеран да печели от износа на петрол. Чрез наблюдение на корабния трафик американските сили следят плавателните съдове, които напускат ирански пристанища, и могат да ги прехващат в открити води.

Операцията започна на 13 април като ответна мярка срещу ограниченията, наложени от Иран в стратегическия Ормузки проток.

Протокът е една от най-важните морски артерии в света. През него преминават около 20% от глобалните доставки на петрол и природен газ, което го превръща в ключова точка за световната енергийна сигурност.

Изявлението на Тръмп идва на фона на продължаващото напрежение в региона и засиления международен интерес към отношенията между Вашингтон и Техеран.

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