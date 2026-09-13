Иран с директна заплаха: Всяка държава, помогнала на САЩ, ще си плати цената
"Все още не ги е заболяло", коментира Тръмп за новите удари между двете държави
Следете всички новини, анализи и коментари за Военна Операция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Все още не ги е заболяло", коментира Тръмп за новите удари между двете държави
Израел ще продължи да защитава своята сигурност и своите граждани с всички необходими средства“, подчерта Нетаняху
Свързано е с наркотрафик
Той отбеляза изрично, че ударът е нанесен в "тясна координация" с Венецуела
Блокадата обаче остава
Хегсет защити ударите срещу Иран, но регионът вече плаща цената
Тази сутрин те се повишиха в Азия
Путин посети вчера Курска област за първи път от изненадващото украинско нахлуване в нея
Израел е заявявал, че в Рафах се намират хиляди бойци на ислямисткото движение "Хамас"
Путин ще направи годишното си обръщение пред двете камари на руската Дума
Настоящите мерки срещу критиците на "специалната военна операция" не са достатъчно строги
Коментар на президентския говорител Ибрахим Калън
Започна военната кампания за отвоюването на град Ракка в Сирия от „Ислямска държава", предадоха световните агенции. Представители на Сирийските демокр...
Обсъждат как да се спрат смъртните случаи в Средиземно море Лидерите от ЕС, които тази вечер се събраха на извънредна среща на върха, се очакваше да...
Шиитските бунтовници нападнаха президентския дворец в Сана
Вашингтон. Държавният глава на САЩ Барак Обама ще изяви искане към Конгреса да позволи военна операция срещу джихадистката групировка "Ислямска държав...
Исламабад. Пакистанската армия съобщи, че стартира сухопътна офанзива срещу талибанските бунтовници в Северен Вазиристан. В изявление на армията беше...