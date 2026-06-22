"Докато съм жив, Иран няма да има ядрено оръжие"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че военните кампании на Израел срещу Иран и неговите регионални съюзници са елиминирали основните заплахи за сигурността на страната. В изказване на Международната среща на върха по въпросите на политиката, организирана от американската медия Jewish News Syndicate (JNS), той защити продължаващото израелско присъствие в зоните за сигурност в Ливан, Сирия и Газа.

Нетаняху категорично заяви, че докато е министър-председател, Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие.

„Какво постигнахме?“, попита риторично израелският лидер, след което направи равносметка на последните военни операции.

По думите му Израел е осуетил стремежа на Техеран да придобие ядрено оръжие и съвместно със Съединените щати е нанесъл мащабни удари по военната и ядрената инфраструктура на Иран.

Премиерът подчерта, че тези действия са били предприети въпреки призивите на критиците да не се навлиза в Рафах, да не се атакува „Хизбула“ и да не се влиза в пряка конфронтация с Иран.

Най-мащабната въздушна кампания в историята на Израел

Нетаняху отдаде специално признание на сътрудничеството с американската армия, което според него е довело до най-голямата въздушна кампания в историята на Израел.

„Унищожихме ядрената инфраструктура на Иран. Елиминирахме 20 от водещите им ядрени учени – 12 по време на операция „Изгряващ лъв“ и още осем в операция „Рящ лъв“, заяви той.

Според израелския премиер под ударите са попаднали още ракетната индустрия на Иран, военнопромишленият комплекс, военноморските и военновъздушните сили на страната.

Нетаняху твърди, че Израел е нанесъл и икономически щети за стотици милиарди долари на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„Военният натиск отслабва режима“

Израелският лидер изрази мнение, че засиленият военен натиск е отслабил значително иранския режим и е създал предпоставки, които в бъдеще могат да доведат до неговото рухване.

Той посочи още, че Израел е ликвидирал високопоставени лидери на въоръжени групировки, унищожил е хиляди бойци и е осигурил връщането на всички заложници, държани в Газа.

„Няма да позволим на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Израел ще продължи да защитава своята сигурност и своите граждани с всички необходими средства“, подчерта Нетаняху.

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