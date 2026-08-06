Тръмп вече избра наследника си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за първи път е дал ясен сигнал кого би искал да види като свой наследник в Белия дом. Според информация на Washington Post той е заявил пред свои големи дарители, че предпочита настоящият вицепрезидент Джей Ди Ванс да спечели президентските избори през 2028 година.

„В крайна сметка трябва да изберем Джей Ди“, казал Тръмп по време на среща със спонсори в Овалния кабинет преди около две седмиция, предава NOVA.

Думите му се приемат като първата категорична индикация, че е склонен официално да подкрепи Ванс за лидер на Републиканската партия след края на своя мандат. Досега Тръмп избягваше да посочи фаворит и често противопоставяше Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, като дори допускаше възможността двамата да се явят заедно на изборите.

Според изданието президентът все още обсъжда с най-близките си съветници кой от двамата има по-големи шансове за победа. Част от обкръжението му смята, че окончателно решение все още не е взето.

Една от причините Тръмп да не бърза с официална подкрепа е желанието му да не се превърне твърде рано в т.нар. „куца патица“ – президент в последната част на мандата си, чието политическо влияние постепенно отслабва.

Самият Джей Ди Ванс все още не е обявил дали ще се кандидатира за президент през 2028 г. Той заяви, че ще вземе решение след междинните избори за Конгрес догодина и след разговор със семейството си. Засега подчертава, че е съсредоточен върху работата си като вицепрезидент и поддържа добри отношения с Марко Рубио.

Анализатори на Washington Post отбелязват, че битката за наследството на Тръмп вече започва да разделя Републиканската партия. Докато традиционните партийни донори са по-склонни да подкрепят Рубио, Ванс разчита на силната подкрепа на по-младото крило на движението MAGA, което изигра ключова роля за завръщането на Тръмп в Белия дом.

Източници от администрацията твърдят още, че през последните месеци Ванс е укрепил позициите си пред президента с активната си роля във вътрешната политика и международните преговори, докато Рубио остава фокусиран върху дипломатическата си работа и избягва коментари за евентуална президентска кампания.