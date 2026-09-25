Самолетът на Нетаняху прелетя над Канада, която искаше ареста му. Какво се случи

Самолетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който е обект на заповед за арест от Международния наказателен съд, прелетя в канадското въздушно пространство по пътя си към 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Това съобщи The Canadian Press.

В него се припомни, че през октомври 2025 г. канадският премиер Марк Карни обеща да арестува Нетаняху, ако се озове в Канада.

Говорителката на канадското външно министерство Мая Томаси каза на агенцията, че разрешаването на прелитане в канадското въздушно пространство не трябва да се възприема като одобрение на политиките или действията на дадена страна.

В този конкретен случай Канада получи искане за прелитане, което включва участието на главата на правителството в Съвета на ООН – "най-важния форум за дипломатическо взаимодействие", затова и няма да предприема действия, добави Томаси.

Нетаняху пристигна благополучно на Общото събрание на ООН, но там се случи поредния скандал.

Докато той се изкачваше на подиума за речта си, десетки делегати напуснаха залата. Председателят трябваше да почука с чукчето и да обяви ред в залата.

"Ако има други морални страхливци в стаята, призовавам ги да излязат," каза Нетаняху, преди да премине към подготвените си бележки.

Последва бурна реакция, а в края други държави станаха на крака да аплодират, скандирайки подкрепа за народа на Израел.

Любопитна подробност е, че Нетаняху не остана да нощува в САЩ и нямаше официални срещи с администрацията на Тръмп. Изборите в Израел след месец се очакват с огромен интерес от целия свят.