Нетаняху нарече иранците "шайка диваци". Отказва и да преговаря

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че не е възможно никакво дипломатическо споразумение с иранските ръководители, които той нарече „диваци“. Същевременно той приветства новата кампания на американския президент Доналд Тръмп за икономически натиск, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Припомняйки своя среща наскоро с Тръмп, Нетаняху каза на събитие снощи, че е обсъдил с него преговорите с Иран, като заяви: „Съмнявам се, че с тази шайка там, с тези диваци, може да се постигне споразумение. Казвам ви, никакво споразумение не може да бъде сключено“.