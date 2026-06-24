Наказанието: Вашингтон дирижира сложни териториални отстъпки

Официални представители на Израел и Ливан потвърдиха провеждането на интензивни преговори по подкрепено от САЩ предложение, което предвижда прехвърляне на територии, контролирани в момента от Израелските сили за отбрана, под прякото командване на ливанската национална армия. Дипломатическата инициатива е централна тема в настоящия кръг от преговори във Вашингтон, въпреки паралелните опити на Иран да обвърже трайното споразумение с по-широк меморандум за прекратяване на всички военни действия в Близкия изток. Премиерът Бенямин Нетаняху категорично заяви, че държавата му няма да компрометира сигурността си, но дипломатическите екипи вече чертаят конкретни граници за евентуално бъдещо изтегляне. Крайният план и сроковете за неговото изпълнение се очаква да бъдат официално оповестени веднага след приключването на двустранните срещи в американската столица.

Израелските сили се изтеглят на тридесет километра назад към река Литани

Постоянният представител на Израел в Организацията на обединените нации Дани Данон разкри пред международни репортери, че крайната стратегическа цел на Тел Авив е пълно изтегляне на израелските подразделения обратно до коритото на река Литани. Това географско пренареждане ще позволи на ливанската армия да заеме ключовите позиции в Южен Ливан, разположени на около тридесет километра северно от официалната израелска граница. Ливанската страна от своя страна настоява, че гарантирането на пълния суверенитет и окончателното премахване на чуждото военно присъствие от нейните земи е основният стълб, около който се изгражда тяхната преговорна позиция. Макар размерите на териториите да са в процес на договаряне, дипломатическият пробив изглежда по-близо от всякога.

Специална проверка ще гарантира, че ливанските войници нямат връзка с „Хизбула“

Важен детайл от американския план е изискването всички ливански военнослужещи, които ще бъдат разположени в освободените зони, да преминат през щателно обучение и детайлна проверка за сигурност. Този процес има за цел да гарантира по безспорен начин, че в новите структури няма инфилтрирани членове или симпатизанти на радикалната групировка „Хизбула“. Дори при успешно прехвърляне на контрола обаче, Израел планира да запази силно военно присъствие в специално установената буферна зона непосредствено покрай държавната си граница. Мерките са продиктувани от необходимостта да се защитят граничните селища от евентуални бъдещи нападения или ракетен обстрел.

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