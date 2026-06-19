Израел и Хизбула заровиха томахавките. Примирието

Първият резултат от меморандума за мир между САЩ и Иран дойде днес. Израел и ливанската групировка "Хизбула" са се споразумели за прекратяване на огъня, потвърди високопоставен американски служител пред Би Би Си.

Паузата в боевете трябваше да започне в 16:00 часа местно време (съвпада с българското).

Това се случва, след като най-малко 18 души бяха убити в Южен Ливан след серия от израелски въздушни удари през нощта, според здравното министерство на страната. Израелската армия съобщи, че четирима от нейните войници също са били убити.

Израелските отбранителни сили също така заявиха по-рано, че са ударили 80 цели, свързани с подкрепяната от Иран въоръжена групировка "Хизбула", убивайки "десетки" нейни членове.

По-рано тази седмица САЩ и Иран подписаха споразумение за прекратяване на войната в Иран, което включваше призив за прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан.

Ливан беше въвлечен във войната между Израел, САЩ и Иран в началото на март, като "Хизбула" изстреля ракети по Израел в отговор на израелски удар, при който беше убит върховният лидер на Иран.

Израел отговори, като започна бомбардировки в Ливан и нахлу в значителна част от южната част на страната, с цел да прогони бойците на "Хизбула" от северната ѝ граница.

Според здравното министерство на Ливан, от началото на последния конфликт са убити най-малко 3912 души, сред които жени и деца, а други 11 699 са ранени.

Около един милион души остават разселени, докато десетки общности на юг са напълно разрушени.



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