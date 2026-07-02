Американците си купиха земя в Йерусалим с една банкнота

Вашингтон закупи мястото, за да построи ново посолство в Йерусалим, само за един долар.

Това заяви американският посланик в Израел Майк Хъкаби, цитиран от местни медии.

"Президентът Тръмп ще се гордее с сделката, която направих – купих многомилионен имот за посолството само за 1 долар," написа дипломатът в социалната мрежа X, отбелязвайки, че лично е предал банкнотата на своя приятел- израелският външен министър Гидеон Саар.

По-рано израелският външен министър официално потвърди подписването на споразумение за разпределение на територия за американската дипломатическа мисия.

Преместването на посолството на САЩ от Тел Авив в Йерусалим се случи през 2018 г. по решение на Доналд Тръмп.

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