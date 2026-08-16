Убийците на Владо Загатото са му устроили клопка в спалнята

Студенокръвно, планирано до секундата и екзекутирано с брутална прецизност. Убийците на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков, по-известен в ъндърграунда като Владо Загатото, са проникнали в двуетажната му луксозна къща на ул. „Москва“ в Банкя и са го чакали директно в спалнята му. Извършителите – двама мъже, единият с маска, а другият с раница – са имали точна вътрешна информация: знаели са, че през уикенда в имота няма да има никой друг, тъй като личният шофьор и домашният помощник на милионера са били освободени. Докато килърите са дебнели в тъмното, разположили се уютно в покоите на милионера и са го чакали притаени той да се прибере, Загатото е прекарвал последните часове от живота си на вечеря в елитен ресторант в кв. „Бояна“.

Тайната вечеря със Златното момиче

В публичното пространство гръмна името на световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева. Оказа се, че именно тя е сред последните хора, видели бизнесмена жив. Двамата са вечеряли заедно в нощта на фаталния 27 юли, като отношенията им през последните две години се определят като „сложни“.

Криминалистите веднага започнаха да нищят контактите на гимнастичката. От СДВР побързаха официално да обявят, че спортната звезда не се издирва като заподозряна за бруталното престъпление, но се изяснява точното ѝ местонахождение, за да даде ключови показания като важен свидетел за последните часове и психическото състояние на жертвата.

Адски мъки за парола към милиони

Когато Загатото се прибрал в дома си, капанът щракнал. Новата водеща версия на разследващите е, че бизнесменът е станал жертва на изнудване за дигитално богатство. Вместо за обикновен обир на сейф или кеш, криминалистите лансираха хипотезата за екзекуция заради криптопортфейл.

Предполага се, че нападателите са изтезавали брутално милионера, за да извлекат от него тайни кодове, пароли и ПИН достъп до сметки с милиони в криптовалута. След като са получили каквото искат (или след като са разбрали, че няма да го получат), те са заляли стаята с гориво и са драснали клечката, за да изпепелят всички биологични следи, ДНК и отпечатъци.

Килърите подминаха цяло състояние

Най-голямата мистерия за полицията остава фактът, че убийците са оставили непокътнато истинско състояние в къщата. При огледа след потушаването на пожара разследващите открили над 50 000 евро в брой, златни кюлчета и колекция от изключително скъпи ръчни часовници. Част от пачките дори били намерени обгорели върху самото тяло на Загатото. Но те са професионалисти и знаят, че скъпите часовници имат паспорти, по които собственикът може да се проследи, а банкнотите - серийни номера. Затова и не са посегнали към тях да ги вземат.

Този детайл категорично доказва на криминалистите, че извършителите не са били обикновени апаши или мародери, а тясно профилирани наемници с конкретна цел. Те са търсили единствено виртуалните милиони на Загатото, които могат да се прехвърлят за секунди навсякъде по света. Разследването продължава под пара, а подозренията падат върху най-близкия кръг от познати на „краля на кафе автоматите“, които са познавали в детайли охранителната система на къщата-крепост.

