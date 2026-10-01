Криминалист с ключова версия за убийството на Илиян Филипов

Личен мотив, а не конфликт, свързан с бизнеса, може да стои зад убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Тази версия определи като по-вероятна криминалистът Иван Савов, който анализира начина на извършване на престъплението и поведението на задържания заподозрян. Ключова според него е една подробност - Филипов е бил прострелян два пъти от близко разстояние, което предполага непосредствен контакт между жертвата и извършителя.

Два изстрела от близко разстояние

Савов подчерта, че разследващите трябва да продължат да работят по всички възможни версии. Дори наличието на задържан заподозрян не означава, че престъплението вече е изяснено, докато не бъдат установени мотивът и пряката му връзка с убийството чрез веществени доказателства и следи.

„Действително трябва да се работи по всички версии, които са допустими. Дори да имаме задържан заподозрян, както в конкретния случай, докато не се изясни мотивацията му да извърши деянието и дали наистина има пряка връзка на база веществени доказателства и следи, всичко остава възможно“, коментира криминалистът пред бТВ.

Именно начинът, по който е извършено убийството, обаче кара Савов да обърне внимание на версията за личен мотив. „Това, което е интересно в случая, е начинът на извършване на деянието. Това са, доколкото разбрах, два изстрела от близко разстояние, което означава, че има пряка визуална комуникация, а може би дори и вербална“, посочи експертът. „Подобен тип деяния обикновено говорят за някакъв личен мотив“, добави той.

Не прилича на професионален наемен убиец

Според Савов действията на извършителя не отговарят на класическия модел, който професионалист би следвал при поръчково убийство. Той направи ясно разграничение между известните до момента обстоятелства и начина, по който според професионалния му опит би действал наемен убиец.

„Професионалистът би стрелял с дълго оръжие от известна дистанция, много вероятно заглушено, за да може да има достатъчно време да се изнесе от мястото. И в никакъв случай не би оставил следи или би положил всички възможни усилия да няма следи от себе си“, обясни криминалистът.

Савов обаче изрично подчерта, че това остава експертна хипотеза, защото пълната информация за доказателствата е единствено при разследващите.

„Това са спекулации в момента, защото ние не знаем подробностите, които само разследването знае. Но аз имам подозрението, че тук ще излезе, че мотивът е по-скоро някакъв личен, отколкото свързан с бизнеса, и по-скоро не говорим за поръчково убийство“, каза той.

Възможно ли е някой да е подтикнал извършителя

Криминалистът не изключва напълно и друга възможност - задържаният да е бил подтикнат или стимулиран от трето лице. Според Савов това също е допустима версия, макар да я определя като по-малко вероятна.

„Не е невъзможно този човек просто да е бил стимулиран да извърши подобно нещо. Това също не е невъзможно, но по-вероятният сценарий е наистина да се касае за нещо, което извършителят е приел като личен мотив, за да извърши това деяние“, коментира той.

Според него разследването трябва да установи не само кой физически е извършил убийството, но и дали зад действията му стои друг човек, както и каква е била конкретната причина за престъплението.

Защо Филипов е бил без охрана

Друг детайл, който привлича вниманието на криминалиста, е фактът, че Илиян Филипов не е бил охраняван. Според Савов това може да бъде знак, че бизнесменът не е очаквал непосредствено нападение.

„Ако един бизнесмен от такъв калибър знае, че някой му има зъб, първото, което прави, е да си наеме охрана. Има хора, които за много по-малко си наемат охрана“, посочи той.

Криминалистът допуска и възможността Филипов да е излязъл от дома си след повикване от човек, на когото е имал доверие или от когото не е очаквал опасност.

„Напълно е възможно, седейки в дома си, да не е имало някой с него дежурен и примерно да е бил повикан да излезе навън. И ето тук вече можем да поспекулираме - от човек, когото познава, или човек, който е използвал в случая физическия убиец, който да е навън, а жертвата да не е имала притеснението, че може да й се случи нещо“, обясни Савов.

Странното спокойствие на задържания

Експертът коментира и поведението на заподозрения при задържането му. По време на продължилите повече от два часа действия на криминалистите той изглеждал спокоен и не правил видими опити да се прикрива или да възпрепятства действията на полицията.

Според Савов подобно поведение може да има две напълно противоположни обяснения. „Това може да говори две неща. Или, на първо място, че човекът напълно е съзнавал какво е извършил и дори може би е очаквал, че ще бъде задържан. Или, на второ място - абсолютно обратното - че е сигурен, че не е той и смята, че някой го е натопил“, каза криминалистът.

Той даде положителна професионална оценка и на начина, по който са проведени действията при задържането и последвалия оглед. „Това, което беше хубаво, е, че огледните действия са продължили достатъчно време. Полицията не е претупала нищо, надявам се. Изглеждаха и стояха добре колегите, което чисто професионално мога да кажа, че е било цел от много години назад да се случва“, заяви Савов.

Разследването продължава, като към момента компетентните органи не са обявили окончателен мотив за убийството. Версията за личен мотив е експертна хипотеза на Иван Савов, а решаващи ще бъдат събраните веществени доказателства, следите и установяването на точната връзка между задържания и престъплението.