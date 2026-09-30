Изгоря любим магазин на българите

Любимият магазин на хиляди бургазлии в Лозенград изгоря като факла. Това съобщава читател на Флагман.бг, който в момента се прибира от пътуване в южната ни съседка. Обектът се намира на няколко километра от турско-българската граница и буквално е последният магазин, от който човек може да си купи турски стоки, преди да се върне на наша територия.

От кадрите, с които разполагаме, се вижда, че сградата е на няколко етажа, но пламъците са я обхванали изцяло. На място има няколко пожарни и десетина огнеборци.

Черният гъст дим се вижда от километри. От другата страна на сградата се вижда, че вероятно огънят е лумнал от жилище на 3-ия етаж.

Турските медии не съобщават за пострадали, но щетите по цялото здание са сериозни.