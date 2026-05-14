Алчният Бай Ганьо. Разкриха шокиращи надценки

Надценки между 65% и 130% върху основни хранителни продукти разтревожиха правителството, бизнеса и браншовите организации по време на специална среща при премиера Румен Радев, посветена на растящите цени на храните и тежкото състояние на българското производство.

След края на разговорите ресорните министри и представители на индустрията обявиха, че държавата започва засилен контрол върху цялата верига на доставки, а срокът между първо и второ четене на промените в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите ще бъде удължен с още една седмица заради многобройните предложения и критики от бизнеса.

"Започваме засилване на контрола, изсветляване на цялата верига на доставки, за да стане ясно кой на кого продава, каква е цената, как се формира, къде отива печалбата", заяви министърът на земеделието Пламен Абровски.

В срещата участваха представители на браншовите организации в сектор "Земеделие и храни", синдикати, работодатели, регулатори и министри. Основната тема беше как държавата може да ограничи ръста на цените и да защити потребителите, без да нарушава принципите на свободния пазар.

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че кабинетът няма да отстъпи от намерението си да въведе повече прозрачност и отчетност в сектора.

Пулев обясни, че участниците в срещата са се обединили около няколко основни приоритета — повече български стоки по магазините, равнопоставеност между родната и вносната продукция и по-справедливи цени на храните от първа необходимост.

Той определи българското животновъдство като сектор в "абсолютен колапс" и подчерта, че държавата ще разработва дългосрочна стратегия за подкрепа на земеделието и хранителната индустрия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com