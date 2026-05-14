ЕС готви революция в автомобилните прегледи

Проверка на изгорелите газове, контрол на работата на системите за безопасност по време на техническата инспекция и задължението да се докладва в централната база данни за пробега на автомобилите, които отиват в сервиза. Това са само някои от новостите, които Европейският съюз подготвя за шофьорите, като промените трябва да направят пътищата по-безопасни.

Комитетът на ЕС по транспорт и туризъм (TRAN) гласува за промени в задължителните технически тестове на превозни средства и улесненията за пътните превозвачи. Става дума за т.нар. пакет „Пътна годност“, т.е. ревизия на директивите за периодични технически тестове или пътни инспекции на търговски превозни средства. Гласуваните промени определят посоката на промените, които могат да се очакват по пътищата на Общността през следващите години, предава "Аутомедия".

Мерки срещу по-старите дизелови автомобили

При гласуването на 6 май беше прието проектоизменение на системата за задължителни технически тестове на превозни средства. Сред новостите е задължението да се проверяват емисиите на азотни оксиди и прахови частици. По този начин, по време на техническата инспекция, ще бъде лесно да се провери дали автомобилът има, например, работещ дизелов филтър за частици.

Интересно решение, което в крайна сметка ще се появи на европейските пътища, е засичане на изгорелите газове, която ще позволи да се засичат превозни средства с дефектни изпускателни системи. Това е мрежа от сензори за дистанционно измерване на емисии, чиито измервателни станции се намират в основните транспортни коридори.

Първоначалните предположения на Европейския парламент включваха възможността за наказване на шофьори или собственици, чиито превозни средства надвишават стандартите въз основа на резултатите от тези измервания. В крайна сметка обаче беше решено новата система да се използва само за проверка, чиято цел щеше да бъде да се селектират превозни средства, които да бъдат подложени на щателен преглед.

Технически инспекции на въздушните възглавници и системите за безопасност

Друга новост е въвеждането на задължението за проверка на ефективността на системите за безопасност и подпомагане на водача – например асистенти за шофиране или въздушни възглавници, по време на технически проверки. Проектът, възприет от TRAN, предполага, че по време на техническа инспекция диагностика ще извърши, например, компютърна диагностика, за да провери правилната работа на системите за сигурност.

Друга от новостите предполага борбата срещу превъртането на километражите на автомобилите. Проектът предполага, че задължението да се докладва в централната база данни за пробег на превозни средства ще се отнася не само за центровете за технически преглед, но и за собствениците на сервизи.

В този случай, за да не се създава допълнителна работа на малките предприемачи, новото задължение ще се прилага за автомобили, които са прекарали повече от час в даден сервиз. Всички национални бази данни ще бъдат обединени в една система, което ще позволи по-ефективен обмен на данни за превозни средства и ще сложи край на явлението обръщания на километражите.

Не на годишните прегледи в целия ЕС

Не всички предложения, заложени в проекта, остават. Сред отпадналите например, е въвеждане на задължителен годишен технически преглед (в повечето страни от ЕС интервалът е две години), а също така и въвеждане на допълнителни инспекции на електрически превозни средства (поради по-голямото им тегло).

Проектът, приет от TRAN, обаче предвижда и редица удобства за шофьорите. Един от тях е, например, възможността за провеждане на технически преглед във всяка държава членка на ЕС. Това е голямо улеснение, защото в момента, ако датата на техническите тестове ни изненада в чужбина, шофьорът на практика няма начин да премине проверката, което може да му навлече сериозни проблеми.

Проектът предполага въвеждането на възможността за провеждане на технически тест в страна от ЕС, различна от страната на регистрация на превозното средство. В такива случаи превозните средства получават специален сертификат за одобрение, валиден за 6 месеца. През това време обаче автомобилът трябва да премине стандартен технически преглед в страната на регистрация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com