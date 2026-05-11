Край! Още един автомобил отива в историята

Последният Touran е напуснал поточната линия на Volkswagen, като това слага край на историята на модела, който беше и най-старият в гамата на германския производител. Неговото второ поколение се задържа 11 години на конвейера, а след спирането му марката остава без MPV в гамата си.

Първата генерация на Touran излезе през 2002 година, като до края на април от модела са произведени около 2,3 млн единици. Най-успешната година е 2004, когато са продадени 95 408 бройки, като по-голямата част, по правило, се купуват в Германия. А причината за спирането му е, че от юли тази година Touran няма да отговаря на общия регламент на безопасност, пише "Аутомедия".

Историята на модела всъщност започва като концепция - Auto 5000 GmbH. В началото на хилядолетието VW се изправи пред предизвикателството да произведе нов компактен микробус рентабилно в Германия, вместо да премести производството в страни с ниски заплати. Така, под мотото „5000 на 5000“, е създаден модел, който е специално съобразен с производството на подобно превозно средство.

Първият Touran, всъщност, е не само нов модел автомобил, но и сърце на индустриален експеримент, чиято цел е да докаже, че йерархията, екипно ориентираната работа и по-гъвкавите тарифни структури правят възможно конкурентното производство във Волфсбург. За целта са наети работници, които специално са обучени за сглобяването на този модел. Той използва платформата на Golf V, но има значително по-висока сложност в интериора и в разнообразието от варианти.

Auto 5000 служи като истинска лаборатория за съвременни производствени методи и това носи успех на концепцията, а Touran бързо се превръща в лидер на пазара в своя сегмент. Успехът продължава и с второто поколение, което излиза през май 2015, но в крайна сметка дойде и неговият край, тъй като потребителите ясно показаха, че искат SUV, които постепенно изхвърлиха MPV от пазара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com