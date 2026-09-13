Лоша новина за столичен квартал. Дълъг ремонт оставя хората без топлоподаване
„Топлофикация София“ сменя амортизиран топлопровод заради високата аварийност, но цената за домакинствата ще е седмици без услугата
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„Топлофикация София“ сменя амортизиран топлопровод заради високата аварийност, но цената за домакинствата ще е седмици без услугата
„Топлофикация София“ спира подаването от 28 август до 13 септември в десетки квартали в източната и южната част на столицата
Спирането е във връзка с извършването на годишния планов ремонт
Разговорът с Ен Би Си ескалира след спор за изборите в Калифорния и твърденията на президента за манипулации
Казахстанският добив започва да се възстановява, но продължително прекъсване би засилило напрежението на световните пазари
Моделът няма да получи наследник
Прекъсванията са резултат от натрупване на мокър сняг, силен вятър и затруднен достъп до електропроводи в планински и полупланински райони
Спиране на електрозахранването блокира метро и влакове, хиляди останаха без електричество
В продължение на 27 години от модела са произведени 12 млн бройки
Русия твърди, че е свалила десетки дронове, но украинските удари поразяват все по-дълбоки цели зад фронта
При прекъсване над 12 часа ще има алтернативна доставка на вода
На 24 октомври временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата
Няма данни за пострадали хора към този момент
Става дума за водеща, мултинационална, голяма компания, която инвестира в България от повече от десетилетие
Причината са строително-монтажни работи по част от водопроводите
Ако спирането продължи над 12 часа, ще бъдат осигурени водоноски
"Топлофикация София" ще потвърди точните дати 15 дни предварително преди спирането на конкретния топлоизточник
Работи се по отстраняване на аварията
Основните мрежи са прекъснати
През следващите часове се очаква нормализиране на електрозахранването