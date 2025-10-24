Ремонт оставя без вода голям софийски квартал днес

Във връзка с изпълнение на строително-ремонтни дейности по ул. "Промишлена“, ж.к. "Овча купел“ 2, на 24 октомври 2025 г., се налага спиране на водоподаването от 09.00 до 20.00 часа на клиентите на "Софийска вода“ в района на:

- ул. "Промишлена“ и ул. "Иван Хаджийски“ - от ул. "Промишлена“ до бл. № 43

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. "Промишлена“ - на кръстовището с ул. "Братя Бартел".

