Най-големият спец по изборите изчисли шансовете на Радев

Управляващите показаха как лесно може да бъде счупено доверието между властта и хората и това доверие вероятно няма да се възстанови скоро. Това заяви пред БНТ математикът проф. Михаил Константинов, който част от екипа анализатори на "Галъп"

„В момента тълпата не обича всички политици. Президентът Радев прави същата грешка, като си мисли, че много ще успее, ако скочи в политическото блато.

Няма да стане. По много причини. Едната е, че вторият ешелон при него са хора, за които да говорим за интегритет е абсолютно пресилено“, отбеляза той.

По думите му, такова е положението в целия свят. Според него, европейските управляващи, освен крадливи, са и глупави.

Проф. Константинов прогнозира, че съвсем скоро украинският фронт ще рухне и това „ще надуе платната на всички, които искат да обърнат курса на държавата“.

„Това, ако не го разбират всички български политици, които се водят за европейско ориентирани – и управляващи и опозиция, жална ни майка, защото вълната ще ги помете. Това, което идва като политическо качество, също не е на високо ниво, но то ще има много мощен тласък докато се разбере, че не става за нищо“, предупреди той.

По отношение на ситуацията в България проф. Константинов каза: „Сметката е проста. Протестират 100 хил., ако всички те отидат да гласуват, произвеждат 10 мандата.

Но тия мандати не отиват при една партия, да ѝ прибавят 10, те отиват на няколко места. А ако на всичкото отгоре сглупят и почнат да подкрепят малки партии под бариерата, всичко това отива във водата и се дави. 200 хил., окей, това са 20 мандата, разпределени между 5 партии. Това е електоралното измерение на протеста“.

Според него, избирателната активност в България изобщо не е малка. Той смята, че е грешка опозиционните партии да мислят, че протестиращите са „техните хора“.

„Аз мисля, че не е добре за страната, ако изборите бъдат преди Нова година. Прибавяте 60 дни и вижте кога ще отидем на избори.

Ако на 15 декември отидем на избори - 15 февруари ще бъде датата на изборите. Точно по това време, първите 2 месеца след въвеждането на еврото ще бъде ужас и хаос в България.

Това е гарантирано. Навсякъде е минато през това. И ако към това добавите изборен хаос, отиваме към не знам какво“, предупреди математикът.

Той смята, че са необходими 2-3 месеца за техническото справяне с еврото. „Нашите баби, които хвърлят от балкона левове, как ще се оправят с това евро. На тия хора трябва да им се помогне в момента.

До март, април, може би дори до май не трябва да има избори“, категоричен беше той.

