121 депутати е невъзможно! Проф. Константинов разби предизборните илюзии
Българските избори не позволяват чудеса, категоричен е математикът
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Българските избори не позволяват чудеса, категоричен е математикът
Невинни няма - направихме всичко възможно да счупим доверието в изборния процес, каза проф. Михаил Константинов
Според него много неща трябва да се променят в Европа
Проф. Михаил Константинов с коментар за властта и хората
Дори, ако правителството се издъни по някакви причини, не е нужно да има избори
Експертът коментира влизането на страната в еврозоната
Математикът очаква малко повече гласоподаватели да отидат до урните
С технически средства не може да се решава политическа криза, казва математикът
Френското предложение е добро, но няма да бъде изпълнено от С. Македония, казва математикът
При дистанционно гласуване тайна на вота не може да има, казва проф. Михаил Константинов
Проф. Михаил Константинов коментира купуването на устройствата
Трудно се организират избори в условия на коронавирус, смята той
Имаме минерална, но не и питейна. Още една суха година и следва катастрофа, предупреждава проф. Михаил Константинов
По списъците на ЦИК те са 6 200 000, което ще доведе до обявяване на по-ниска избирателна активност, дори ако реалните цифри показват обратното, твърд...
Решението на Цветанов се очакваше, то беше и най-логичното, смята математикът
Най-голямата е кой ще е първи и кой втори, казва най-големият изборен спец проф. Михаил Константинов
Професор Михаил Константинов - Проф. Константинов, депутатите забъркаха каша с квадратчето "Не подкрепям никого", наложи се спешен ремонт на Изборния...
Проф. Михаил Константинов - Проф. Константинов, може ли да очакваме бежанският проблем в ролята на „Костинброд" в навечерието на изборите, с което ре...
Проф. Михаил Константинов - Докъде ще стигне скандалът с българската номинация за генерален секретар на ООН ? - Всичките разправии, които възникнаха...
Вотът за държавен глава не е маловажен, защото е индикатор за това какво се случва в политическия живот, смята математикът Президентските избори ника...