Най-големият изборен спец разкри истината за машините. Голямата беля

Най-големият изборен спец - проф. Михаил Константинов каза истината за машините и разкри голямата беля, която се е случила заради тях.

Много по-важно е да видим до какво е довело машинното гласуване специално в България. За последните 6 избора, които бяха предсрочно проведени, 740 хил. души гласуваха по-малко, в сравнение с периода дотогава, каза проф. Михаил Константинов в интервю за бТВ.

Невинни няма - направихме всичко възможно да счупим доверието в изборния процес. Не знам дали ще успеем да върнем и доколко ще успеем да върнем. България е разделена на две по отношение на гласуването - почни половината гласуват с хартия. 57% от хората избират хартията, като някъде са стигали до 68%, каза проф. Константинов.

Трябва първо да се извиним на българския народ, отбеляза експертът.

Какво разбирате под 100% машинно гласуване. Това е пълна глупост, нонсенс. Това нещо в момента не може да се случи по много причини, изтъкна той.

За т.нар. скенери за бюлетини, които бяха обсъждани в парламентарната правна комисия, проф. Константинов подчерта, че подобен тип гласуване се използва и в САЩ, и в Русия. При този модел избирателят попълва хартиена бюлетина по строго определен начин, след което тя се отчита от скенер. Ако бюлетината не е коректно попълнена, устройството я връща за корекция.

Проф. Константинов обаче беше категоричен, че въвеждането на такава технология на този етап е нереалистично, тъй като няма достатъчно време. Според него на предстоящи избори гласуването ще остане „по стария начин“.

Проф. Константинов напомни, че въвеждането на нова изборна технология изисква между 5 и 10 години подготовка. В България експериментите с машинно гласуване започват още през 2014 г., след предварителни обсъждания от 2013 г. Според него този срок е бил спазен, но опитите за бързи промени в момента не почиват на експертна логика.

На всички избори за парламент процентът е между 2,5 и 3 на недействителните бюлетини, припомни числата математикът.

Едно от най-важните неща е качеството на секционните комисии. По един юрист във всяка секция, в Гърция са задължени да участват в изборния процес, отбеляза той.

Мъртвите души могат да се изчистят чрез активна регистрация, смята анализаторът.





