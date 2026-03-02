Анализатори за проекта на Радев: Залогът расте с всяко отлагане

Румен Радев продължава да отлага детайлното представяне на политическия си проект, въпреки че вече заяви намерението си да регистрира коалиция с ясно име. Очакванията към него се натрупват, а липсата на конкретика за лицата и структурата на формацията поражда спекулации. Според анализатори това е съзнателна стратегия в момент на вътрешнополитическо напрежение и усложнена международна обстановка. Въпросът е дали тактиката ще мобилизира подкрепа или ще доведе до раздразнение сред избирателите.

Темата бе коментирана пред БНТ от политолога Даниел Смилов, пиар експерта Нидал Алгафари и журналиста Александър Симов. Според тях забавянето на официалното представяне създава силно обществено очакване. В същото време остава открит въпросът дали натрупаното напрежение ще се окаже стратегическо предимство или ще се обърне срещу инициатора.

Даниел Смилов изрази мнение, че досегашната комуникация на Радев - ограничена и основно чрез Фейсбук - показва премерен подход. По думите му изборът на символика и темпо очевидно е внимателно изчислен, но липсата на яснота за лицата и структурата на формацията поражда нетърпение. Той подчерта, че подобно нагнетяване може да има двоен ефект - да мобилизира подкрепа, но и да раздразни част от обществото, тъй като очакванията се трупат от дълго време.

Александър Симов постави въпроса от различен ъгъл - кое ще предизвика по-силна реакция сред избирателите: забавянето около новата партия или усещането за концентриране на власт в рамките на една политическа сила. Според него именно второто може да се окаже по-дразнещо и да работи в полза на Радев. Той отбеляза, че служебната власт с действията си ежедневно влияе върху обществените нагласи и създава условия за търсене на алтернатива.

Що се отнася до темата за Иран Даниел Смилов допусна, че при ескалация на ситуацията е възможно да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност при президента, където участват и политическите партии. Той обясни, че Съветът по сигурност към Министерския съвет има по-оперативен характер и не включва партийни позиции, докато при необходимост от по-широк политически консенсус форматът при държавния глава би бил по-подходящ.

Александър Симов изрази мнение, че дори съветът при премиера е можел да бъде разширен с участие на партийни лидери. Според него това би имало успокояващ ефект върху обществото, дори при риск от остри политически сблъсъци. Той посочи, че стандартните уверения за липса на заплаха често пораждат съмнения и че включването на повече политически фактори би засилило доверието.

Нидал Алгафари насочи критиките си към действията на служебното правителство, което според него демонстрира дистанциране от парламентарната логика. Той акцентира върху кадровите промени - освобождаването на 25 от 28 полицейски началници и смяната на 28 областни управители. По думите му подобни решения формират специфична политическа среда в навечерието на избори и поставят въпроси за баланса между институциите.

