Близък до Радев с новина за името на новата партия

Името на бъдещата партия на бившия президент Румен Радев все още не е определено и по темата продължават разговори. Това заяви Иво Христов, бивш началник на кабинета на Радев, в ефира на Нова телевизия. По думите му към момента няма окончателно решение нито за името, нито за окончателната структура на политическия проект.

Христов подчерта, че Радев изгражда своя партия като алтернатива на съществуващото статукво и именно в това вижда логиката на целия проект. Според него не би имало смисъл бившият държавен глава да влиза в коалиционни зависимости със сили, които олицетворяват досегашния модел на управление. „Къде е логиката да се коалира със ГЕРБ“, коментира Христов.

В този контекст той направи и сравнение с други политически формации, като заяви, че ако е бил на мястото на Бойко Борисов, също би имал повече доверие в Радев, отколкото в „Продължаваме промяната-Демократична България“. Изказването му подсили внушението, че новият политически проект ще търси собствена идентичност, а не компромисни съюзи.

Иво Христов акцентира и върху връзката между Радев и избирателите на БСП, които според него са изиграли ключова роля при избирането и преизбирането му за президент. По думите му бившият държавен глава ще се бори именно за тяхната подкрепа и в бъдеще, както е правил и в предишни изборни кампании.

В същото време Христов отхвърли твърденията, че всички кандидати и фигури в БСП са близки до Радев. „Всички претендират, че са близки с него, но това не е вярно“, заяви той. Според Христов подобни внушения са по-скоро част от вътрешнопартийни стратегии, отколкото отражение на реални политически отношения.

