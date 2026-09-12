Иво Христов очерта новия курс: Повече институции, по-малко привилегии
По думите му парламентът работи на пълни обороти, министрите се отчитат, а предстои и орязване на скандални възнаграждения в държавни бордове
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По думите му парламентът работи на пълни обороти, министрите се отчитат, а предстои и орязване на скандални възнаграждения в държавни бордове
Трифонов подкрепи вицепремиера Иво Христов
Вицепремиерът обвини формацията, че деформира публичния дебат
Обсъдиха подготовката на града за песенния конкурс „Евровизия“
Кметът Димитър Николов призова да няма повече спорове около избора на град
Достатъчно човек да се разходи в Бургас и в централната градска част на София, за да открие разликите, каза вицепремиерът
Даде подробности за управленската програма на кабинета
Вицепремиерът отхвърли опитите тежкото престъпление да бъде обяснявано единствено със семейството, училището и държавата
Вицепремиерът защити бюджета, гарантираните доходи и кандидатурата на Илияна Йотова като опора на стабилния държавен курс
е са оформени от порочни методики, приети в миналото, посочи Иво Христов
Ние ще продължим подкрепата за вероизповеданията, увери вицепремиерът
Още през 2018 бе решено, че традиционните вероизповедания у нас ще бъдат подкрепени от държавата
Хората, които са пострадали от тоталитарния комунистически режим, тридесет и шест години по-късно все още не са видели справедливост
Министър Илин Димитров обеща гъвкави работни групи, отчет след всяко заседание и директен достъп до хората, които вземат решения
Министърът коментира актуалните данни за туризма, като посочи, че има колеблив растеж
Председател на комитета е вицепремиерът Иво Христов
Кабинетът "Радев" създаде Организационен комитет
Подготовката започва с решение на Министерския съвет, а бюджетът за организацията може да достигне 30 млн. лева
Ще е готов до месец и половина
Иво Христов защити мек свръхдефицит като реалистичен ход в турбулентен период и постави акцент върху социалната стабилност